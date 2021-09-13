وزارة المالية تشكل لجنة لدراسة الإفراج عن المرتبات

العنوان_طرابلس

أعلن وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد المبروك، تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم وزارات العمل والخدمة المدنية والمالية؛ لدراسة ملفات الإفراجات عن المرتبات المتأخرة.

وأوضح أن اللجنة مهمتها معرفة مدى صحة الإفراجات من الناحية الفنية، والتأكد من عدم الازدواجية، مضيفًا: «نتمنى أن ينتهي هذا الموضوع قبل نهاية العام الجاري بصرف جميع الإافراجات»، حسبما نشرت وزارة المالية بموقع «فيسبوك» اليوم الإثنين.

وأشار إلى أنه بناء على توجيهات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة «قامت وزارة المالية بتخصيص مبلغ 700 مليون دينار لتضمينها في الميزانية فيما يخص الإفراجات، ولكن لعدم اعتماد الميزانية، تأخرت عملية إتمام هذه الإفراجات وتسييلها في حسابات الموظفين».