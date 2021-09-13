“الديناصور القزم” كشف أحفوري يثير الشكوك في ليبيا

كشفت وكالة الأنباء الليبية عن صورة لما قالت إنه هيكل عظمي، يعود لديناصور تم العثور عليه من قبل أحد المواطنين، بمنطقة لم تُسمها قالت إنها قريبة من الصحراء الكبرى.

الوكالة التي لم تنسب الخبر لمؤسسة بحثية أو علمية، قالت إن المواطن الليبي “أحمد. ع ” عثر على بقايا هيكل عظمي شبه متكامل في الصحراء الليبية، يشير إلى ديناصور صغير في حجم راحة اليدين وقد تضررت بعض أطرافه، لكن بنيته العامة مازالت متماسكة، حيث يظهر أنه كان بالغاً وقت وفاته، بسبب حلقات النمو الموجودة في عظامه بحسب الوكالة.

وأضافت أن مختصين في علم الحفريات لم تكشف عنهم، أفادوا المواطن بأن ما عثر عليه هو نوع ينتمي لفصيلة “كونغو نافون كيلي ”، الذي سبق الديناصورات و “التيرو صورات” الطائرة، وإن بعضها يبلغ طوله فقط (10) سم.

وأثار الكشف موجة من التشكيك والتندر من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي في ليبيا، خاصة في ظل عدم تبني جهة رسمية لهذا الكشف، وضبابية المعلومات المثارة حوله مع تشبت الكثيرين بالصورة النمطية للديناصورات ذات الأحجام الضخمة والبنية العملاقة.

يُذكر أن جهات بحثية سبق لها الكشف عن بقايا ديناصور أحفوري بالنواحي الملاصقة لمدينة نالوت الجبلية غرب البلاد، مع تأكيد العلماء على أن الصحراء الليبية كانت قد شهدت جزءا من دورة حياة هذا الحيوان المنقرض قبل ملايين السنين.

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