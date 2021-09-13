القطراني يطلع على أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل

وحث الشتيوي على “المتابعة الدورية لمؤسسات الاصلاح وحصر المساجين طبقا لما هو معمول به، واتخاذ ما يلزم لحل الاشكاليات المتعلقة بإكتظاظ السجون بالمحكومين جنائيا بحيث يتم وضع إستراتيجية لزيادة السعة لضمان حصول النزيل على كافة حقوقة من إعاشة وإقامة ورعاية صحية والعرض على المحكمة ، والافراج عن المساجين الذين قضو مدة المحاكمة أو الصادر في حقهم عفو لحسن السيرة والسلوك أو من تنطبق عليه شروط قانون العفو العام”.