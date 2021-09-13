القطراني يطلع على أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل

اطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة حسين القطراني اليوم الاثنين بمكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة طرابلس على أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل بحضور وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية علي الشتيوي .
ومن خلال اللقاء اوصى القطراني على ضرورة إتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل حصول النزيل على كافة حقوقة الموضحة في قانون تنظيم مؤسسات الاصلاح والتأهيل ولوائحه التنفيذية .
وحث الشتيوي على “المتابعة الدورية لمؤسسات الاصلاح وحصر المساجين طبقا لما هو معمول به، واتخاذ ما يلزم لحل الاشكاليات المتعلقة بإكتظاظ السجون بالمحكومين جنائيا بحيث يتم وضع إستراتيجية لزيادة السعة لضمان حصول النزيل على كافة حقوقة من إعاشة وإقامة ورعاية صحية والعرض على المحكمة ، والافراج عن المساجين الذين قضو مدة المحاكمة أو الصادر في حقهم عفو لحسن السيرة والسلوك أو من تنطبق عليه شروط قانون العفو العام”.
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