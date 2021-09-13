وزارة الصحة تبحث آلية توطين العلاج بالداخل

كشفت وزارة الصحة عن البدء الفعلي بإجراءات تفعيل برنامج “توطين العلاج بالداخل”، والذي تسعى من خلاله الوزارة إلى إنهاء ملف العلاج بالخارج.

وأوضح وزير الصحة علي الزناتي خلال اجتماعه مع عدد من مديري المستشفيات والمراكز الطبية اليوم الاثنين، أن توطين العلاج بالداخل يُعد من أولويات الوزارة، حيث يهدف لتقديم خدمات طبية بالجودة العالية للمواطنين داخل ليبيا، لتجنيبهم من معاناة السفر لتحصيل العلاج بالخارج، وفق بيان الوزارة على الفيس بوك.

وحث الوزير مديري المراكز والمستشفيات بترشيح لجان يتم اعتمادها من قبل وزارة الصحة، مهمتها الإشراف على عملية توطين العلاج بالداخل وتحديد المخصصات لكل المراكز.

يشار إلى أن وزارة الصحة أبرمت شراكات طبية مع بعض الدول والمراكز الصحية، لتبادل الخبرات وإجراء عمليات داخل ليبيا، بالإضافة لتدريب الكوادر الليبية والرفع من مهارتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية