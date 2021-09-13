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تحقيقا للمصالحة..الحكومة ترفع الحراسة عن أموال بعض الشخصيات

تم النشر منذُ 51 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ضمن جهود المصالحة الوطنية قرر رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة رفع الحراسة عن أموال بعض الشخصيات ضمن شروط معنية بحسب تصريحات الناطق باسم الحكومة، محمد حمودة، ما هي أبرز هذه الشروط والأسباب لرفع الحراسة.

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قناة ليبيا

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