الزناتي: تقدمنا بعرض لشراء مصحة المروة ببنغازي بمبلغ 250 مليون دينار

أوضح وزير الصحة علي الزناتي، اليوم الإثنين، أن قرار تنظيم إحتفال الخمس في ظل جائحة كورونا قرار شخصي اتخذه رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ولم أكن راضياً عليه.

الزناتي، وفي تصريحات متلفزة، قال: “أعلنت الانتصار على الكورونا استنادًا على معدل الوفيات المنخفض نسبيًا جراء الجائحة في ليبيا، وتقدمنا بعرض لشراء مصحة المروة ببنغازي بمبلغ 250 مليون دينار”.

وتابع: “الدبيبة يتولى شخصيًا الاشراف على عملية توريد اللقاح لليبيا، ووفرنا 3 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا منذ استلامنا للمهام في حكومة الوحدة المؤقتة”.

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