الدبيبة يبحث مع السفيرة البريطانية ملفي الانتخابات وتغير المناخ

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، مع سفيرة المملكة المتحدة كارولين هورندال، اليوم الإثنين، «دعم المملكة المتحدة جهود الحكومة نحو الانتخابات».

وقالت هورندال، عبر صفحتها الرسمية على موقع «تويتر»، إن اللقاء تطرق إلى «المصالح المشتركة بين المملكة المتحدة وليبيا، خاصة في ملفي تغير المناخ والاستقرار الإقليمي».

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وأمس الأحد بحثت السفيرة البريطانية مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، سبل دعم مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، واستمرار وقف إطلاق النار، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، «لتحقيق الاستقرار الذي يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل».

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