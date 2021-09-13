سلوى الدغيلي: الانتخابات مهمة والأهم ألّا يتكرر سيناريو 2014

العنوان-بنغازي

جددت، الدكتورة سلوى الدغيلي، عضوة اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، اليوم الإثنين، دعمها لقانون انتخاب الرئيس، الصادر عن مجلس النواب.

وأكدت، “أن الأهم من أجراء الانتخابات هو احترام نتائجها من جميع الأطراف، وحتى لا يتكرر سيناريو 2014”.

وفي تصريح لصحيفة العنوان، قالت الدغيلي:”أُرحب وأدعم قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب”.

وأضافت:”الانتخابات مهمة الأهم منها هو احترام نتائجها والالتزام بها من قبل الأطراف الليبية الموجودة في المشهد، حتى لا يتكرر سيناريو 2014″.

وقالت الدغيلي:”نجحنا بإجراء الانتخابات في 2014، ولكن ما حدث أن هناك طرفا انقلب على نتائجها”.

ولفتت إلى أن الانقلاب لم يلقَ “أي اعتراض من المجتمع الدولي في تلك الفترة”.

وطالبت المجتمع الدولي بأن يكون له موقف ضامن وحقيقي لاحترام نتيجة الانتخابات.

وقالت: “نتمنى أن يكون لدى المجمع الدولي هذه المرة، موقف لضمان احترام نتيجة الانتخابات، حتى لا يتكرر الانقلاب، الذي حدث في 2014 على صندوق الانتخابات”.