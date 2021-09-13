عون والعبار يبحثان مع السفيرة البريطانية سبل التعاون المشترك بين البلدين في قطاع النفط والغاز

ليبيا – استقبل وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون اليوم الإثنين سفيرة المملكة المتحدة الجديد أكارولين هورندال، بحضور رفعت محمد العبار وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج.

وزير النفط ووكيل وزارته رحبا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط بالسفيرة، وقدما التهاني لها بمناسبة تقلدها لمنصب سفير المملكة المتحدة، معربَين عن أملهما بإقامة طيبة لها في ليبيا والنجاح في المهام المناطة بمنصبها، خاصة في ظل االظروف المحلية والإقليمية والدولية التي تحيط بالبلاد، وقدرتها علي تمثيل بلادها خير تمثيل ومساعدة الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار والديموقراطية.

وأكد وزير النفط والغاز حرصه على التعاون المشترك بين البلدين في قطاع النفط والغاز بما يخدم الأهداف المشتركة وصالح البلدين، وأهمية مساهمة الشركات البريطانية الكبرى والمتخصصة في تنمية وتطوير القطاع.

وأفاد عون إلى تطلع الوزارة باستمرار مواقف المملكة المتحدة الهادفة لتعزيز الوصول الي حلول داخلية ممكنة تحقق الاستقرار والبناء بالبلاد.

من جانبه، أكد وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج على دعم مشاركة الشركات البريطانية لتطوير قطاع النفط والغاز والرفع من مقدراته الإنتاجية لما تمتلكه من خبرات تدعم طموحات الوزارة في النهوض بالقطاع.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية