إنفاذ القانون: توقف التعديات على أراضي الدولة بمنطقة “القويعة”

أوقفت دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس، بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بوقف عدة مخالفات للبناء العشوائي، والمباني والـمنتـجعـات التي مازالت قيد الإنشاء على الأراضي المملوكة للدولة بمنطقة “الــقويعــة ” شرق طرابلس.

وأضافت الإدارة على حسابها في الفيس بوك، أن هذه الحملة التي انطلقت اليوم الإثنين تأتي بتعليمات من النائب العام، لمنع الاعتداءات والبناء العشوائي على الأراضي المملوكة للدولة، مؤكدة ضبط المخالفين ومعـدات البـناء وإحالتهم لجهات الاختصاص.

يُشار إلى أن الأراضي الغابية والفضاءات العامة الواقعة شرق مدينة طرابلس، تتعرض لاعتداءات متكررة، لغرض تحويلها لمقسمات سكنية وتجارية الأمر الذي فاقم انتشار ظاهرة العشوائيات

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