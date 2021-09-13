مجلس أصحاب الأعمال الليبيين يطلق منصة أعمال الرقمية

في إطار دعم القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي وتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام، أطلق مجلس أصحاب الأعمال الليبيين أمس منصة أعمال الرقمية، التي تهدف إلى رقمنة خدمات المجلس.

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