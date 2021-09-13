أعيان “المقارحة” يشيدون بجهود الرئاسي في دعم المصالحة الوطنية

أشاد وجهاء وأعيان قبيلة المقارحة بجهود المجلس الرئاسي، في الإفراج عن عدد من السجناء، الصادرة في حقهم أحكام قضائية، مشددين على ضرورة الاستمرار في هذه المبادرة، لإنجاح مشروع المصالحة.

جاء ذلك في لقاء جمعهم مع المجلس الرئاسي اليوم الاثنين بطرابلس، عبّروا خلاله عن دعمهم للمجلس حتى يتمكن من إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا، مؤكدين دعمهم للجنة العسكرية المشتركة والاستحقاق 24 ديسمبر الانتخابي، وفق الحساب الرسمي للمجلس على الفيسبوك.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، كان قد أعلن في وقت سابق انطلاق ما أسماه مشروع المصالحة الوطنية، متعهدا بإطلاق سراح جميع السجناء والموقوفين بدون سند قانوني.

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