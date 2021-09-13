ليبيا تسجل 1291 إصابة جديدة و14 وفاة بفيروس كورونا

عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
أعيان “المقارحة” يشيدون بجهود الرئاسي في دعم المصالحة الوطنية
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
الصول: وصول الساعدي القذافي إلى تركيا قد يكون مجرد محطة للانتقال إلى دولة أخرى
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
المغرب : لاحل في ليبيا إلا عبر الانتخابات
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
كوبيش يأمل مواصلة المغرب دعم العملية السياسية في ليبيا
تم النشر منذُ 17 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
أضف تعليقـك