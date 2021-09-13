المجلس الرئاسي  ورئيس الحكومة يبحثون آخر المستجدات السياسية

طرابلس 13 سبتمبر 2021 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي اليوم الإثنين، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لبحث آخر المستجدات السياسية، وعدد من القضايا على الساحة المحلية.

وتناول اللقاء العديد من الملفات المهمة، في مقدمتها الانتخابات المقبلة، واستعرض ملف المصالحة الوطنية، وبحث سُبل استمرار الخطوات الكفيلة بإنجاحها.

وبحث المجلس الرئاسي مع رئيس الحكومة؛ نتائج الزيارات الخارجية، التي قام بها رئيس الوزراء، وكذلك المجلس الرئاسي خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى ملف العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث تم التأكيد خلال الاجتماع، على أهمية التواصل، وتوطيد العلاقات مع هذه الدول في إطار الاحترام المتبادل، بما يعزز روابط التعاون المشترك معها. (وال) ف م/ ر ت

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