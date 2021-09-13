وقفة في سبها من أجل إطلاق سراح أنصار النظام السابق

التقى اليوم جمع يضم كل مكونات الجنوب الليبي بسبها، في وقفة من أجل إطلاق سراح المساجين من أنصار النظام السابق والذين لايزالون يعانون الأمرين في السجون، هذا وحث المجتمعون في بيان حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي ومجلس النواب، على إطلاق سراحهم فورا ودون شروط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا