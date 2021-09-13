رئيس المجلس الرئاسي يلتقي عميد بلدية ربيانة ورئيس مجلس حكمائها وأعيانها

طرابلس 13 سبتمبر 2021 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي مساء الاثنين عميد بلدية “ربيانة، ورئيس لجنة الحكماء والفرع البلدي الشورى والقدرفي، لمناقشة المشاكل والصعوبات، التي تُعيق تقديم الخدمات للمواطنين بمناطق الجنوب في العديد من المجالات، لاسيما البنية التحية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، على ضرورة العمل على حلحلة الصعوبات التي تواجه المواطنين في المنطقة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقات، لخلق تنمية مكانية في الجنوب، ودعم شريحة الشباب، وتأمين الحدود لضمان استقرار المنطقة.

وشدد السيد الرئيس على أحقية المشاركة السياسية، لكل مكونات الشعب الليبي وفي مقدمتها “التبو”، وأن يكون لهم دور إيجابي في نجاح الانتخابات القادمة.

وأضاف السيد الرئيس، بأن التبو، جزء مهم من المصالحة الوطنية الشاملة، مؤكدًا أن هذا المشروع يحتاج لعمل طويل بمشاركة الجميع، حتى يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها.

من جهته، أكد عميد البلدية، ورئيس لجنة الحكماء والأعيان، خلال الاجتماع، على دعمهم لمشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس الرئاسي مؤخرًا، من أجل تحقيق الاستقرار على كامل التراب الليبي. (وال) ف م/ ر ت

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