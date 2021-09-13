سفير تونس: الإجراءات المتخذة ضد الليبيين أساسها صحي وليس سياسياً

نفى السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي، اتخاذ السلطات التونسية موقفًا ضد حاملي الجواز السفر الليبي، وقال إن الليبيين مرحب بهم في بلدهم تونس ولن تتخذ السلطات التونسية يوما قرارا ضد الليبيين.

السفير التونسي، وفي تصريحات لقناة “فبراير”، أضاف: “الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة التونسية أساسها صحي لا سياسي بسبب انهيار المنظومة الصحية في تونس وتدهور الوضع الصحي الفترة الماضية، و العلاقة وثيقة مع ليبيا وزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية والوفد المرافق له ولقاؤه الرئيس التونسي خير دليل على عمق العلاقة بين البلدين”، وفق قوله.

وتابع: “هناك تواصل مستمر بين وزيري الخارجية الليبي والتونسي لتعزيز العلاقة القوية بين الشقيقتين، وهناك تقدم ملموس بين البلدين خاصة في مسألة عودة الحركة بين ليبيا وتونس”.

واختتم: “نكرر تأكيدنا أن الليبيين مرحب بهم بل لديهم ميزة خاصة في بلدهم تونس ولن يُتخذ ضد الليبيين قرار من قبل الحكومة التونسية”، وفق تعبيره.

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