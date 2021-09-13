ضبط «الأسطورة» مزور تأشيرات دخول لمصر والإمارات وليبيا

ألقى جهاز الأمن الداخلي القبض على شخص ليبي يسمى في أوساط المهربين بـ«الأسطورة»، يقوم بتزوير أختام دخول وخروج لمصر والإمارات وليبيا، وهو المسؤول عن تزوير التأشيرات والشهادات الصحية لـ 223 مصريًا، جرى ضبطهم بمنطقة قرقارش طرابلس.

وأفاد الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن عناصره ضبطوا «مجموعة من الأشخاص يحملون الجنسية المصرية لا توجد لديهم أختام خروج من مصر بجوازات سفرهم، لكن عليها أختام دخول للأراضي الليبية، وبالاستدلال معهم تبّين أن هذه الأختام مزورة وأنهم قاموا بدفع مبالغ مالية مقابل حصولهم عليها عن طريق شخص ليبي يُعرف بـ(الأسطورة)».

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وأشار الجهاز إلى أن المصريين المضبوطين «دخلوا الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية، وقد تم إخطار النائب العام بالخصوص، وبناءً عليه تم الانتقال إلى المكان الذي يقيمون فيه برفقة جهاز دعم الاستقرار وبالتنسيق مع أعضاء جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية».

223 مصريًا دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية

وتابع البيان: «عند الوصول تم الرماية عليهم من قبل (أ.أ.ي.ز) ليبي الجنسية وهو صاحب العقار الذي تقيم فيه العمالة، حيث ثم ضبطه وبحوزته بندقية نوع (كلاشنكوف) وبندقية صيد (مقرون) وضبط 223 شخص مصري الجنسية ووجد بإحدى الحجرات 5 زجاجات مولوتوف، وملصقات التأشيرات عليها أختام وتوقيعات بدون بيانات وكذلك شهائد صحية بها أختام خلو من الأمراض بدون بيانات».

وتعرف عناصر الجهاز على شخصية «الأسطورة»، الذي جرى ضبطه ويدعى (ع.أ.أ) مواليد 1985م، ومن خلال الاستدلال معه اعترف بقيامه بتزوير الاختام والوثائق بمقابل مادي رفقة المدعو (س.أ.أ) مواليد 1976م، الذي جرى ضبطه أيضاً.

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