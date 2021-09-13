تونس تنفي منع المواطنين الليبيين من دخول أراضيها

العنوان_تونس
نفت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نفياً قاطعاً ما يروج له من أخبار حول منع السلطات التونسية عدد من الليبيين من دخول أراضيها، وأكدت أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
وذكرت الوزارة أن غلق الحدود بصفة مؤقتة يندرج في إطار الحد من تفشي جائحة كوفيد_19 والتوقي من تداعيات انتشار الوباء بمختلف متحوراته على الوضع الصحي بكل من تونس وليبيا.
وقالتإنه في إطار التنسيق المستمر بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي بينهما، ستعقد اللجنتان العلميتان التونسية والليبية اجتماعا لتقييم الوضع الوبائي، وإعداد بروتوكول صحي يستجيب إلى خصوصيات العلاقات التونسية الليبية ويحترم الشروط الصحية اللازمة لمقاومة الوباء والتوقي منه.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية
أضف تعليقـك