تونس تنفي منع المواطنين الليبيين من دخول أراضيها

العنوان_تونس

نفت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نفياً قاطعاً ما يروج له من أخبار حول منع السلطات التونسية عدد من الليبيين من دخول أراضيها، وأكدت أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.