“العجيلي”: تونس مفتوحة لليبيين وعلاقتنا مع ليبيا استراتيجية

أكد سفير تونس لدى ليبيا لسعد العجيلي لـ218، أن الاجتماعات مستمرة لفتح الحدود، نافياً ما أُشيع عن عدم السماح لمن يحمل جواز سفر ليبي من دخول الأراضي التونسية باستثناء من لديهم إقامات، مؤكداً ألّا صحة لهذا القرار.

وبخصوص علاج الليبيين في تونس ومسألة الديون المتراكمة على ليبيا لصالح المشافي التونسية، قال الوزير عبر مداخلة مع برنامج البلاد: “إن الجانب الليبي قدّم لنا وعوداً بمعالجة ملف الديون على المصحات التونسية”، مؤكداً خلال حديثه أن تونس مفتوحة لليبيين وعلاقة تونس مع ليبيا استراتيجية- حسب وصفه.

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