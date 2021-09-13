المجلس الرئاسي يلتقي وجهاء وأعيان قبيلة المقارحة

طرابلس 13 سبتمبر 2021 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني الإثنين، عدد من وجهاء وأعيان قبيلة المقارحة، الذين أعلنوا دعمهم للمجلس؛ حتى يتمكن من إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا.

وأشاد الوجهاء والأعيان بدور المجلس الرئاسي ومساهمته في الإفراج عن عدد من السجناء، الصادرة في حقهم أحكام قضائية، بالتنسيق مع وزارة العدل، مطالبين الاستمرار في هذه المبادرة، لإنجاح مشروع المصالحة التي تهدف إلى لم شمل الليبيين.

وتم خلال اللقاء التأكيد على دعم لجنة 5+5، التي تُساهم في تحقيق الاستقرار على كامل التراب الليبي، وتمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم. (وال) ف م/ ر ت

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