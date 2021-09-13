المجلس الرئاسي يبحثون مع الدبيبة نتائج زياراته للخارج وملف المصالحة

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائبان موسى الكوني وعبد الله اللافي، صباح اليوم الإثنين، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، لبحث آخر المستجدات السياسية، وعدد من القضايا على الساحة المحلية.

وبحسب إيجاز صحفي للمجلس، تناول اللقاء العديد من الملفات المهمة، في مقدمتها، الانتخابات المقبلة، واستعرض ملف المصالحة الوطنية، وبحث سبل استمرار الخطوات الكفيلة بإنجاحها.

وبحث المجلس الرئاسي، مع رئيس الحكومة، نتائج الزيارات الخارجية، التي قام بها رئيس الوزراء، وكذلك المجلس الرئاسي، خلال الأيام الماضية، كما نوقش ملف العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث تم التأكيد خلال الاجتماع، على أهمية التواصل، وتوطيد العلاقات مع هذه الدول في إطار الاحترام المتبادل، بما يعزز روابط التعاون المشترك معها.

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