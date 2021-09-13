مدرب الإسماعيلي: كيروش "أمر واقع".. والتقييم لاحقا

اعتبر المدير الفني للإسماعيلي طلعت يوسف اختيار البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر، بمثابة “الأمر الواقع الذي لن تغيره الآراء”.

وكانت اللجنة المؤقتة المكلفة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت قبل أيام تعيين كيروش خلفا لحسام البدري، الذي تمت إقالته بعد التعادل مع الغابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، قال يوسف: “القرار الأمثل كان تعيين مدرب مصري لخلافة البدري نظرا لضيق الوقت وصعوبة التعرف على اللاعبين واكتشافهم في أقل من شهر”، حيث تلعب مصر ضد ليبيا ذهابا وإيابا يومي 6 و10 أكتوبر المقبل.

ولا بديل أمام “الفراعنة” سوى الفوز في المباراتين أو حصد 4 نقاط على أقل تقدير، للحفاظ على فرصة تصدر المجموعة والتأهل للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال.

وأضاف مدرب الإسماعيلي: “الكلام لن يغير قرار اتحاد الكرة. كيروش أصبح أمر واقع الآن، لذلك علينا أن نقوم بدورنا في مساندة المنتخب”.

وتابع يوسف: “لم يعد هناك مجال لتقييم كيروش وهل هو أحق بقيادة منتخب مصر أم لا، لذلك لا داعي للانتقادات أو التشكيك، علينا أن ندعمه بعيدا عن تقييمه كمدرب”.

وأنهى مدرب الإسماعيلي تصريحاته قائلا: “لا يسعنا الآن سوى الانتظار حتى يدخل المدرب الجديد مراحل متقدمة في تجربته مع المنتخب المصري ويتمكن من أدواته، وبعد ذلك سنقيم التجربة ونحدد هل كان اختياره قرارا موفقا أم لا”.