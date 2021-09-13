رئيس المجلس الرئاسي يلتقي نائب الثاني لرئيس الحكومة

طرابلس 13 سبتمبر 2021 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الإثنين، نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عن الجنوب السيد رمضان أبو جناح.

هذا وتم خلال اللقاء؛ بحث آخر مستجدات الأوضاع الأمنية بالمنطقة الجنوبية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ووضع مقترحات وحلول لمعالجة هذه القضايا المهمة.

كما تم في اللقاء مناقشة آليات دعم مؤسسات الدولة في الجنوب، من أجل المساعدة في حل المشاكل والمختنقات، التي تُعاني منها المنطقة، لتقديم كافة الخدمات والاحتياجات لأهالي الجنوب. (وال) ف م/ ر ت

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