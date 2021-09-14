المملكة المتحدة تُجدد دعمها لانتخابات 24 ديسمبر

عبّرت سفيرة المملكة المتحدة في ليبيا كارولاين هرندل، عن دعمها لجهود حكومة الوحدة الوطنية لاجراء انتخابات 24 ديسمبر.

جاء ذلك خلال لقاء جمع هرندل برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، بمقر الحكومة بطرابلس، بحثا فيه المصالح المشتركة بين البلدين والمسائل المتعلقة بتغير المناخ، والاستقرار الإقليمي، وفق تغريدة لهرندل على تويتر.

يشار إلى أن هذا اللقاء هو الأول للسفيرة، التي تولت إدارة الدبلوماسية البريطانية في ليبيا حديثا خلفاً للسفير السابق نيكولاس هوبتون.

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