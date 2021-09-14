مساع لوزارة النفط من أجل التعاون مع بريطانيا في تطوير القطاع

أكد وزير النفط والغاز “محمد عون”، حرصه على التعاون المشترك بين ليبيا وبريطانيا في قطاع النفط والغاز؛ لما يخدم الأهداف المشتركة وصالح البلدين، وأهمية مساهمة الشركات البريطانية الكبرى والمتخصصة في تنمية وتطوير القطاع.

وأعرب “عون” لدى استقباله اليوم الإثنين -بمعية رفعت العبار وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج- سفيرة المملكة المتحدة الجديدة “كارولين هورندال”، عن تطلع الوزارة المستمر لمواقف بريطانيا الهادفة لتعزيز الوصول إلى حلول داخلية ممكنة تحقق الاستقرار والبناء في ليبيا.

كما أكد وكيل الوزارة “رفعت العبار” -من جانبه- على دعم مشاركة الشركات البريطانية لتطوير قطاع النفط والغاز، والرفع من مقدراته الإنتاجية لما تمتلكه من خبرات تدعم طموحات الوزارة في النهوض بالقطاع.

ورحّب “عون” و”العبار” بـ”كارولين هورندال”، بمناسبة تقلّدها لمنصب سفيرة المملكة المتحدة بليبيا، آملين نجاحها في المهام المناطة بمنصبها في ظل الظروف المحلية والإقليمية والدولية التي تحيط بالبلاد، وقدرتها على تمثيل بلادها خير تمثيل ومساعدة الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار والديمقراطية، وفقاً لما نقلته الصفحة الرسمية لوزارة النفط.

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