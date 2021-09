الخدمات الصحية القبة تشدد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد “كورونا”

أخبارليبيا24 شدد مدير الخدمات الصحية القبة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية عقب انتشار فيروس كورونا في المدينة. ودعا مدير الخدمات الصحية القبة خلال اجتماعه مع مدير الأمن وعميد البلدية والحرس البلدي ومراقب التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ الإجراءات حازمة حيال التجمعات والمناسبات الاجتماعية. وطالب مدير الخدمات الصحية القبة بإغلاق صالات الأفراح وتشاركيات المناسبات والتجمعات في المصارف …

