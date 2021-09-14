القطراني: الاتفاق السياسي يقضي بضرورة العدالة وتكافؤ الفرص بين موظفي المؤقتة والوفاق

التقى النائب الأول لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حسين القطراني بمكتبه صباح اليوم الإثنين، بوكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي عمر محمد كتي.

وبحث الاجتماع سير عمل الوزارة وأبرز المستجدات على الساحتين المحلية والدولية.

وناقش القطراني مع كتي آلية حل الاشكاليات المتعلقة بتوحيد مؤسسات الدولة لضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين دواوين الوزارات شرق وغرب وجنوب البلاد، وعلى رأسها وزارة الخارجية.

ونقل القطراني، الوكيل الشكاوى المقدمة من قبل موظفي القطاع في مناطق شرق ليبيا وجنوبها والتي أدت في وقت سابق لتعليق العمل بدواوين الوزارة في هاتين المنطقتين.

وفي هذا الصدد، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن الاتفاق السياسي يقضي بضرورة العدالة وتكافؤ الفرص بين موظفي دواوين (المؤقتة والوفاق)، لافتا إلى ضرورة معالجة كافة الاسباب التي أدت الى تعليق العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المطالب وفقا لصحيح القانون ووفقا للوائح المنظمة للعمل الدبلوماسي والقنصلي.

وشدد على ضرورة تفعيل دواوين الوزارة في مختلف مناطق البلاد، مع العدالة في التوزيع الوظيفي خاصة فيما يتعلق بالعمل الدبلوماسي والقنصلي في الخارج وكذلك شغل الإدارات بديوان مجلس الوزراء بطرابلس.

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