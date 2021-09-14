“المواصلات” تبحث مع السفير المالطي عودة الحركة الجوية بين البلدين

بحث وزير المواصلات محمد الشهوبي مع السفير المالطي لدى ليبيا تشارلز صليبا، عودة حركة النقل الجوي بين البلدين وآلية إعطاء تصاريح الهبوط والإقلاع لرحلات الخطوط الجوية المالطية (ميدافيا).

وناقش اللقاء الذي عُقد اليوم الاثنين بمقر وزارة المواصلات بطرابلس، إجراءات التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا، والاستعدادات الجارية لاستئناف منح التأشيرات لمواطني البلدين وفق الحساب الرسمي للوزارة على الفيس بوك.

يُشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قد زار فاليتا نهاية الأسبوع الماضي، حيث وقّع عدداً من الاتفاقيات والشراكات مع الجانب المالطي.

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