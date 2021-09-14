13 حزب وتكتل سياسي لمجلس النواب ومفوضية الانتخابات: امضوا في الاستحقاقات ولا تلتفتوا للمعرقلين

بعثت تنسيقية الأحزاب والتكتلات رسالة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والأعضاء ورئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح وأعضاء مجلس الإدارة.

الرسالة الصادرة عن الكيانات الـ13 المكونة للتنسيقية وفيها تم الترحيب مجددا بصدور القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته مع تأكيد الكيانات على القبول الواسع لأبناء الشعب الليبي وترحيبهم بهذا الإنجاز.

وتابعت الرسالة إن الشعب الليبي متمسك بضرورة إقامة الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية المتزامنة في موعدها المحدد بالـ24 من ديسمبر المقبل وفقا لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي وتم تضمينها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم رقم 2570 لسنة 2021.

ورحبت الرسالة بالتأييد الدولي لهذا الاستحقاق الانتخابي المهم مع وجوب تجاهل الجميع لمحاولات العرقلة التي يحاول بشكل بائس البعض القيام بها مطالبة مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب الليبي المختص بالسلطة التشريعية بالإسراع في إصدار قانون انتخاب سلطة تشريعية جديدة.

وشددت الرسالة على وجوب أخذ مجلس النواب بعين الاعتبار تفادي السلبيات السابقة واعتماد القوائم الحزبية بدل الكيانات السياسية وان يكون المقعد للحزب وليس للفرد مع الإشادة بالجهود المبذولة من السايح ومجلس إدارة مفوضية الانتخابات ومواقفهم الوطنية في هذه المرحلة الحرجة.

ودعت الرسالة مفوضية الانتخابات إلى بذل المزيد من الجهود من أجل كسب الرهان لصالح الشعب الليبي في إقامة الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية والمتزامنة في موعدها بكل نزاهة ومهنية وعدم الاكتراث للأصوات المعرقلة لوجود دعم شعبي لها ومساندة لا محدودة.

هذا ووقع على الرسالة تكتلا إحياء ليبيا والوطني للبناء الديموقراطي والحزب المدني الديموقراطي وتحالف القوى الوطنية وحزبا الوطني الوسطي وشباب الغد وتيار ليبيا للجميع وتجمع الإرادة الوطنية وحراكات الوطني الليبي ومن أجل 24 ديسمبر وليبيا تنتخب رئيسها والاتحاد النسائي درنة والشبكة للدعم وتمكين المرأة.

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