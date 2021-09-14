29 إصابة جديدة بـ«كورونا» في أجدابيا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا – أجدابيا تسجيل 29 إصابة جديدة بالفيروس أمس الإثنين.

وتسلم المختبر المرجعي للجنة 87 عينة، منها 58 سالبة، حسب بيان اللجنة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى وجود عشر حالات بسبب المخالطة، بينما تعافى 19 مصابًا.

وشهدت أجدابيا ارتفاعًا في معدل الإصابات منذ شهر أغسطس الجاري، مسجلة عدد حالات يومية تراوح في حينه بين 10 و20 حالة، ثم أخذت منحنى تصاعديًا خلال سبتمبر لتقترب من 30 حالة يوميًا.

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