بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي خاصة الجبل الأخضر، و درجات الحرارة تميل للاعتدال على أغلب المناطق.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء قليلة السحب.

•الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28- 32) مْ ، وتسجل ارتفاع تدريجي بداية من يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: تتكاثر السحب من حين لأخر على المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة قد يصحبها سحب رعدية واحتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر ليوم الغد على الجبل الأخضر.

•الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25- 30) مْ على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

•الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33- 38) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على مناطق السرير.

•الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 38) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:15).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:50).