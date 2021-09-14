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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي خاصة الجبل الأخضر، و درجات الحرارة تميل للاعتدال على أغلب المناطق.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-
•الطقس: السماء قليلة السحب.
•الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28- 32) مْ ، وتسجل ارتفاع تدريجي بداية من يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
•الطقس: تتكاثر السحب من حين لأخر على المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة قد يصحبها سحب رعدية واحتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر ليوم الغد على الجبل الأخضر.
•الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25- 30) مْ على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
•الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33- 38) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-
•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على مناطق السرير.
•الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 38) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:15).
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:50).

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏F-270-002 1202م الجوية الثلاثاء الموافق لوطني التنبوات الجوية الغد طقس الحرارة السماء السحب السحب 33 24 المدينة السماء السماء قليلة السحب قليلة 34 السماء صافية صافيا السماء 24 24 إلى زواره السماء 23 الزاوية طرابلس 23 24 23 34 الخمس 23 إلى 32 33 33 32 Û 21 21 22 صافي الى 29 الزنتان 20 ترهونة 24 31 22 25 22 25 26 البريقة اجدابي بنغازي احتمال 29 34 23 السما 28 25 23 26 طبرق جالو الجغبوب هون غدامس 23 36 السماء السماء 25 صافية 26 26 مرزق للسحب 37 35 28 25 27 السرير عادل مراجعة:‏'‏

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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