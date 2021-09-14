الداخلية والإنتربول يبحثان مكافحة الإرهاب والهجرة

بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، مع الأمين العام للشرطة الدولية “إنتربول”، يورغن ستوك؛ تعاون الوزارة أمنيًا، مع المنظمة الدولية لمكافحة الجرائم والخروقات.

وأفادت الداخلية على “فيس بوك”، أن اللقاء ركز على مناقشة، قضايا محاربة الإرهاب، وملف الهجرة غير القانونية، إلى جانب مكافحة الفساد.

وبحث “مازن” رفقة “ستوك”، سبل التعاون الناجح لتنفيذ العمليات الأمنية وأهمية التنسيق في هذا الصدد، بشكل مستمر.

ويعدُ الإنتربول، أكبر منظمة شرطية دولية في العالم، بعضوية 192 دولة، وسبعة مكاتب إقليمية، وهي ممثّلة بمكتب لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وآخر لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ويقع المقر الرئيس لأمانة المنظمة في مدينة ليون الفرنسية.

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