بوريطة: أزمة ليبيا لن تحل إلا عبر الانتخابات

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن أزمة ليبيا هي ‏أزمة شرعية، ولن تحل إلا عبر الانتخابات التي يجب أن تكون ‏التحضيرات له جيدة من الجوانب القانونية واللوجيستية ‏والمادية.‏

وأوضح بوريطة في مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الأممي ‏لدى ليبيا، يان كوبيش، أن أزمة ليبيا لن تحل إلا عبر مشروع ‏ديمقراطي ‏يشارك فيه كل الليبيين، بعناصر يضعها الليبيون ‏بأنفسهم وفق ‏اختصاصات المؤسسات الليبية.‏

وأشاد الوزير المغربي بالدور الهام الذي يقوم به كوبيش ‏وفريقه لدفع الأطراف ‏الليبية للاتفاق حول الجوانب ‏العسكرية أو المؤسساتية أو ‏السياسية.‏

ووصف أن أحد ركائز الموقف المغربي في ليبيا، يتمثل في دعم ‏الأمم المتحدة ‏باعتبارها المظلة الأساسية لتوحيد وتنسيق ‏المجهود الدولي ‏لحل الأزمة في ليبيا.‏

ولفت إلى أن المغرب ليست لها أجندة ولا تقدم الحل ولا ‏تقدم المبادرة، ‏ولكن ما تقوم به المغرب فتح مساحة لليبيين ‏للحديث فيما ‏بينهم ودعم دور الأمم المتحدة لحل هذه ‏الأزمة.‏

وأتبع بقوله “دائما هناك حرص على التواصل مع الأمم ‏المتحدة وأن ‏نتقاسم كل ما يقوم به المغرب مع الأخوة ‏الليبيين لإيجاد ‏مساحات للتفاهم حول مجموعة من ‏القضايا”.‏

واستمر قائلا “نسعى لخلق تكامل بين ما تقوم المغرب وما ‏تقوم به الأمم ‏المتحدة لنساهم ولو مساهمة بسيطة لإتمام ما ‏تقوم به الأمم ‏المتحدة”.‏

ودعا بوريطة ألا يكون هناك أي تدخل خارجي في ليبيا، ‏والتوقف عن كثرة المبادرات، وأن يتوقف الدعم فقط على ‏الأمم المتحدة كمظلة منظمة للجهود الدولية.‏

وكشف أنه اتفق مع كوبيش على أنه يجب البناء على التقدم ‏الحاصل، الذي ‏ساهمت فيه الأمم المتحدة لوضع أجهزة ‏تنفيذية مؤقتة، وما ‏حدث من تقدم إيجابي تقوم به اللجنة ‏العسكرية المشتركة (5+5)، ‏وكلها عناصر إيجابية يمكن البناء عليها.‏

واستدرك قائلا “بالنسبة للجانب السياسي هناك تطورات في ‏وضع مرجعيات ‏قانونية للعملية الانتخابية التي يمكنها أن ‏تؤطر الانتخابات ‏المقبلة في 24 ديسمبر”.‏

ودعا إلى ضرورة البناء على ما تحقق من تقدم لإنجاح هذا ‏الاستحقاق ‏الانتخابي، منوها إلى أنه “سيعمل المغرب مع ‏الأخوة الليبيين والأمم ‏المتحدة في هذا الاستحقاق الذي في ‏المقام الأول هو ‏مسؤولية ليبية”.‏

وأتم بقوله “يمكنكم الاعتماد على المغرب في العمل مع الأخوة ‏الليبيين ‏للدفع بالمسار السياسي نحو الانتخابات”.‏

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