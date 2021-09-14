وزير التعليم العالي: تجميد القراريْن جاء لمصلحة العملية التعليمية

التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة الوطنية، عمران محمد القيب، يوم الاثنين، عمداء الكليات الطبية والطبية المساعدة بالجامعات الليبية.

وناقش الاجتماع أهم الصعوبات التي تُعاني منها الكليات المعنية، من حيث ضعف الإمكانيات وقلة عدد أعضاء الهيئة التدريسية، إضافةً إلى موضوع تجميد القراريْن 460 و 461، القاضييْن بإنشاء جامعتيْن طبيتيْن وتحديد امتحان الدولة.

وذكر الوزير أن تجميد القراريْن؛ جاء من أجل دراستهما بشكل أكثر تفصيلاً، وضمن رؤية تضمن مصلحة العملية التعليمية.

يُذكر أن الاجتماع قد عُقد بقاعة الاجتماعات في الأكاديمية الليبية في العاصمة طرابلس.

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