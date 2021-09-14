حالة الطقس بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية

طرابلس 14 سبتمبر 2021 (وال) رصد المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الثلاثاء 14–09–2021 م .

وبحسب المركز فإنه ، مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي خاصة الجبل الأخضر، و درجات الحرارة تميل للاعتدال على أغلب المناطق.

أما رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :- : السماء قليلة السحب. •الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. •درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28- 32) مْ ، وتسجل ارتفاع تدريجي بداية من يوم الغد.

وعند الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:- : تتكاثر السحب من حين لأخر على المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة قد يصحبها سحب رعدية واحتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر ليوم الغد على الجبل الأخضر. •الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة. •درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25- 30) مْ على اغلب المناطق.

وحالة الطقس عند الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-: السماء صافية إلى قليلة السحب. •الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. •درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33- 38) مْ

وسيكون الطقس في الكفرة- السرير- تازربو:- : السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على مناطق السرير. •الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة. •درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 38) مْ غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة. (وال ـ طرابلس) س ق / ك و

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