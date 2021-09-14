الدغيلي: الأهم من الانتخابات احترام نتائجها وعدم تكرار سيناريو 2014

أكدت سلوى الدغيلي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الأهم من الانتخابات هو احترام نتائجها وعدم تكرار سيناريو 2014.

وقالت الدغيلي، في تغريدة لها، عبر “تويتر”: “نعم الانتخابات مهمة. ولكن الأهم هو الالتزام باحترام نتائج هذه الانتخابات”.

وحذرت عضو ملتقى الحوار السياسي، من تكرار الفوضى التي حدثت في 2014 من قبل عناصر ما يسمى بـ”فجر ليبيا”، مضيفة “الأهم ألا يتكرر سيناريو 2014”.

وفي عام 2014، وقع انقلاب فجر ليبيا، الذي قاده الإخوان ضد نتائج الانتخابات آنذاك ومؤامرتهم على مجلس النواب المنتخب وافتعال الحرب في العاصمة.

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