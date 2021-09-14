مصر وسلوفينيا تبحثان الملف الليبي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 September, 2021

بحث مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية د. بدر عبد العاطى، مع سكرتير الدولة بوزارة الخارجية السلوفينية جاشبير دوفجان، جملة من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية المصرية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية السلوفينية بالعاصمة لوبليانا، مناقشة عدد من الموضوعات الإقليمية، أبرزها قضية سد النهضة وليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية وقضايا شرق المتوسط وملف الهجرة غير الشرعية وآليات مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.