«إنفاذ القانون» فرع طرابلس تضبط 105 متهمين في جرائم قتل وسرقة ونصب خلال 3 أشهر

أصدرت إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس، إحصائية بأعمالها خلال شهور يونيو ويوليو وأغسطس من العام الحالي، كاشفةً أن عناصرها ضبطت 105 متهمين داخل العاصمة خلال تلك الفترة.

وتورط المتهمون في جرائم جنائية تنوّعت بين «القتل، والسرقة بالإكراه، والسطو المسلح، والنصب، والابتزاز»، وبعضهم مطلوبون لدى النيابة العام، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ومن بين المضبوطين، فارون من السجون، ومحكوم عليهم في قضايا سابقة، وجميعهم أُحيلوا إلى جهات الاختصاص.

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