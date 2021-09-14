تونس: لم نتخذ موقفًا ضد حاملي جواز السفر الليبي

ليبيا – أكد سفير تونس في ليبيا لسعد العجيلي عدم اتخاذ سلطات بلاده موقفا ضد حاملي جواز السفر الليبي.

العجيلي أوضح في تصريحات صحفية لقناة روسيا اليوم طالعتها صحيفة المرصد أن الليبيين مرحب بهم في تونس التي لن تتخذ يوما ما قرارا ضدهم مبينا أن الإجراءات المتخذة من الحكومة التونسية أساسها صحي وليس سياسي بسبب انهيار المنظومة الصحية وتدهور الوضع الصحي خلال الفترة الماضية.

ولفت العجيلي إلى وجود تقدم ملموس في مسألة عودة الحركة بين ليبيا وتونس فالعلاقة وثيقة بينهما وأن الزيارة الأخيرة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والوفد المرافق له ولقاءه بالرئيس التونسي قيس سعيد خير دليل على عمق العلاقة بين البلدين.

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