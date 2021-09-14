مصدر لـ”218″: تركيا تنقل مرتزقتها من قاعدة الوطية إلى معيتيقة

أفاد مصدر لـ”218″ أن القوات العسكرية التركية في قاعدة معيتيقة أشرفت، يوم أمس، على عمليات نقل مقاتلين مرتزقة، من حملة الجنسية السورية، من قاعدة الوطية في الجنوب الغربي، إلى قاعدة معيتيقة بطرابلس.

وشوهدت عشرات الحافلات ترافقها سيارات دفع رباعي للقادة، وبعض الحماية، وهم يهمون بالخروج من قاعدة معيتيقة، قبل دخولهم مُحمّلين بأعدادٍ من المقاتلين السوريين والأتراك.

وتزامنت عملية نقل المرتزقة من الوطية وجلبهم إلى قاعدة معيتيقة، مع هبوط طائرتيْ شحن تركيتيْن من طراز “a400” في قاعدة الوطية، ظهر الأمس.

وكشف المصدر أن أخبارًا تم تداولها تُفيد أن السلطات التونسية اشترطت بدايةً سحب المقاتلين المرتزقة من قاعدة الوطية، مقابل إعادة فتح المنافذ البرية مع ليبيا، والتي ما تزال مغلقةً حتى اللحظة.

وجاء هذا التطور بعد يوميْن من كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك، قال فيها إنه متمسّكٌ ببقاء قوات بلاده في ليبيا، وإن الفضل فيما وصلت إليه تركيا يرجع لعوامل عدة من بينها العامل العسكري، ضاربًا بعرض الحائط كل الدعوات المحلية والدولية المطالبة بخروج القوات الأجنبية كافة والمرتزقة، وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، نهاية هذا العام، بحسب ما نصّت عليه خارطة الطريق التي أقرّها أعضاء ملتقى الحوار في تونس، أواخر عام 2020.

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