قشوط: لن تستقر علاقتنا مع تونس طالما قاعدة الوطية ممتلئة بالأتراك والمرتزقة السوريين

قال الباحث السياسي محمد قشوط، إنه “على الرغم من تخلص تونس من حركة النهضة إلا أن العلاقات بيننا وبينهم لن تستقر وتعود لطبيعتها طالما لا يزال فرع التنظيم مسيطر على المنطقة الغربية ويسعى جاهداً لمساعدة الغنوشي ومن معه”.

وأضاف قشوط، في تغريدة له عبر تويتر، أنه بالتأكيد “غلق الحدود أضر بحياة وأحوال المواطنين من الطرفين لكني كليبي أجد لتونس بدل العذر ألف في ما تتخذه لحماية أمنها القومي وهي تشاهد قاعدة الوطية ممتلئة بالمرتزقة السوريين والأتراك على بعد كيلو مترات من حدودها وترى ممارسات رعناء من حكومة الدبيبة”.

وأوضح قائلًا: “لا تنجرو وراء حملات الإخوان فهدفهم تسميم العلاقة مع جيراننا لانه حجم سقوطهم لا يزال يؤلمهم “.

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