الميهوب: جماعة الإخوان تعمل بقوة لمنع انتخابات ديسمبر

العنوان-طبرق

طالب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، بمعاقبة معرقلي العملية السياسية في ليبيا، من خلال تحريضهم على رفض قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب.

وقال الميهوب، في بيان، “نطالب الداخل الليبي والمجتمع الدولي بمعاقبة معرقلي العملية السياسية في ليبيا عقب صدور القانون بر فضهم انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة”.

وأضاف، يجب أن يعرف الليبيون بـ “أن خالد المشري وعرابهم فالخارج علي الصلابي وجماعتهم في الداخل جماعة الإخوان المسلم يعملون الآن بكل قوة لمنع الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر”.

وقال الميهوب، في النهاية الشعب الليبي سينتصر لنفسه بانتخاب رئيس يحافظ على البلاد من عبث العابثنين”