طقس ليبيا.. فرص لهطول أمطار وحرارة تميل إلى الاعتدال

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء.

وفي الملخص العام؛ أشار المركز إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي، خاصةً الجبل الأخضر، فيما تميل درجات الحرارة للاعتدال على غالبية المناطق.

وجاءت تفاصيل بقية التوقّعات على النحو التالي:

رأس اجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: السماء قليلةُ السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28- 32) مْ ، وتسجّل ارتفاعًا تدريجيًا، بدايةً من يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: تتكاثر السحب من حين إلى آخر على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع فرصة لهطول أمطار متفرقة، قد تصاحبها سحب رعدية، واحتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر يوم الغد، على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25- 30) مْ على غالبية المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33- 38) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب، تتكاثر على مناطق السرير، اليوم.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 38) مْ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية