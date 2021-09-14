رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وفداً من منسقي منتدى حوار الشباب السياسي

طرابلس 13 سبتمبر 2021 م(وال) التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور “محمد المنفي”, أمس، وفداً من منسقي منتدى حوار الشباب السياسي.

وبحث اللقاء الذي عُقد بديوان المجلس الرئاسي، القضايا المتعلقة بالشباب، وأهمية مشاركتهم في الحياة السياسية، ودورهم في تعزيز عملية المصالحة الوطنية.

حيث أكد السيد الرئيس على دعمه للشباب، واهتمامه البالغ بهذه الشريحة، والتي يُنتظر منها الكثير ويُعوّل عليها في التنمية وإرساء المصالحة الوطنية. (وال ـ طرابلس) ف م / ك و

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