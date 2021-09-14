الترجمان: قانون انتخاب الرئيس شرعي ويتوافق مع الإعلان الدستوري

رأى رئيس مجموعة العمل الوطنية خالد الترجمان أن قانون انتخاب الرئيس شرعي ويتوافق مع الإعلان الدستوري ورحبت به جميع دول العالم.

الترجمان وفي تصريحات خاصة لموقع قناة “الحرة” الأمريكية أمس الإثنين، أوضح أن المعارضين لهذا القانون هم الإخوان المسلمون ومن معهم؛ لأنهم يريدون عرقلة الانتخابات، خوفًا من خسارتهم كما حدث لهم في مصر وتونس والمغرب.

وأشار إلى أن مجلس النواب هو سلطة شرعية تم انتخابها من الشعب، وهو من يحق له إقرار القوانين، أما مجلس الدولة فهو نتاج اتفاق الصخيرات الذي يرفضه الشعب والبرلمان نفسه.

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