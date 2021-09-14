وزارة الداخلية: ضبط 109 مهاجر في زليتن

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 September, 2021

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء ضبط 109 مهاجر بمدينة زليتن.

وبينت وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن قسم البحث الجنائي زليتن تلقى معلومات مفادها وجود مهاجرين غير شرعيين بمنزل أحد المواطنين بمنطقة أبوجريدة بمدينة زليتن يستعدون للهجرة غير الشرعية.

وأشارت وزارة الداخلية إلى فتح محضر تحري بالخصوص والتأكد من صحة المعلومات وتشكيل فريق عمل من القسم للبحث والتحري وجمع المعلومات مؤكدة أنه تم إخطار النيابة العامة بالواقعة والتي أمرت بمداهمة المكان وضبط الموجودين به، بالتعاون مع أعضاء وحدة التهريب والتسلل البحري زليتن (أمن السواحل).

ولفتت وزارة الداخلية إلى ضبط (109) شخص من الجنسية الأفريقية (ارثريا، السودان) بينهم طفلين و16 امرأة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأفاد المهاجرين بأنهم كانوا يستعدون للهجرة غير الشرعية عبر البحر قاصدين دول أوروبا.