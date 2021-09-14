القطراني يؤكد على ضرورة تكافؤ الفرص بين موظفي حكومتي “المؤقتة والوفاق” داخل حكومة الوحدة

العنوان-طرابلس

أكد، النائب الأول لرئيس الحكومة، حسين القطراني، على ضرورة تكافؤ الفرص بين موظفي حكومتي “المؤقتة والوفاق” السابقتين، في جميع دواوين الحكومة الحالية.

جاء ذلك في اجتماع مع وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي، عمر كتي.

وأكد القطراني، على أن الاتفاق السياسي الليبي، يقضي بضرورة العدالة وتكافؤ الفرص بين الموظفين.

وطالب، القطراني كتي، بضرورة معالجة كافة الأسباب، التي أدت إلى تعليق العمل بدواوين وزارة الخارجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المطالب، وفقا لصحيح القانون ووفقا للوائح المنظمة للعمل الدبلوماسي والقنصلي.

ونقل القطراني، إلى كتي الشكاوى المقدمة من قبل موظفي القطاع في مناطق الشرق والجنوب، والتي أدت في وقت سابق لتعليق العمل بديواني الوزارة في هاتين المنطقتين.