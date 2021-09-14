عون والحويج يبحثان تفعيل الاتفاقية الأمريكية الإطارية للتجارة والاستثمار

ليبيا – شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون في حلقة نقاش نظمها وزير الإقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع الجانب الأمريكي، بخصوص تفعيل الاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار، التي تم توقيعها سنة 2010 مع الجانب الأمريكي.

السفير الأمريكي والمبعوث الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند – الذي أدار حلقة النقاش- أوضح رغبة بلاده في تفعيل هذه الاتفاقية والتي وقعتها أمريكا مع ليبيا ومع 46 دولة أخرى في أنحاء العالم، وقد تم الاتفاق على ترتيب تقديم المعلومات اللازمة لتفعيل هذه الاتفاقية واللقاء مرة أخرى بنهاية شهر سبتمبر الجاري.

بدوره،أوضح وزير النفط أن العلاقة بين دولة ليبيا وأمريكا في مجال النفط والغاز بدأت منذ نهاية خمسينيات القرن الماضي، وأن ليبيا تشجع عودة الشركات الأمريكية: كالشركات النفطية، وشركات الإنشاءات والمقاولات والاستشارات، حيث إن التقنية الأمريكية في مجال النفط تعد من التقنيات الرائدة، كما أن مجالات التدريب متوفرة في أمريكا وبجدارة، ويمكن لقطاع النفط في ليبيا الاستفادة منها، بالإضافة الى مجالات الطاقات المتجددة، وطاقة الهيدروجين والتي يمكن التعاون فيها والاستفادة من خبرة أمريكا العريضة في هذا المجال.

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