وزارة التعليم العالي: جمّدنا قرار إنشاء جامعتين طبيتين في طرابلس وبنغازي حتى ندرسه أكثر

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عمران القيب، أن “تجميد قرار إنشاء جامعتين طبيتين في طرابلس وبنغازي كان بناءً على نداءات مختلفة من عدة جهات؛ بهدف دراسته أكثر والوصول إلى الصيغة المناسبة التي تخدم التعليم الطبي في ليبيا”.

القيب، وخلال اجتماعه أمس الإثنين، بحسب بيان التعليم العالي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال: “إن قرار إنشاء الجامعتين لم يكن إجراءً آحادياً، بل تم بناءً على فكرة من أساتذة متخصصين من جامعات المنطقة الشرقية، حيث استدلوا بجودة مخرجات جامعة العرب الطبية، لافتًا إلى أنه “من هذا الأساس تشاورنا مع الخبراء المتخصصين في التعليم العالي ووزارة الصحة ومجلس التخصصات الطبية، ثم أصدرنا القرار”.

وأردف البيان، أن “الاجتماع تناول أهمية ملف التعليم الطبي، الذي أولته الوزارة اهتمامًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، حيث أكد القيب على ضرورة حل المشكلات التي تمر بها كليات الطب والضعف الواضح في الإمكانات، وعدم جودة المخرجات وتأخر الدراسة، والنقص الحاد في أعضاء هيئة التدريس وغيرها من المشكلات التي أساءت لسمعة كلياتنا، وأفقدت الثقة في مخرجات التعليم الطبي في ليبيا”.

وأوضح البيان، أن “هناك تجهيزات لم تتوفر طيلة العقود السابقة ستصل إلى كليات الطب في غضون فترة وجيزة، وقبل الختام استمع القيب لآراء الحضور الذين أبدى معظمهم تأييد قرار إنشاء جامعات طبية، مع بعض الملاحظات حول إمكانية الاستقلالية المالية للكليات الطبية”.

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